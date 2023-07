Sommer-Inter, il Bayern Monaco fa slittare ancora: il motivo – CdS

Il Bayern Monaco chiede altro tempo per il trasferimento di Sommer all’Inter. Il Corriere dello Sport spiega le motivazioni del ritardo nella chiusura della trattativa.

ALTRO TEMPO – La pratica che porta il nome di Yann Sommer non può ancora essere archiviata, con esito positivo, dall’Inter. La colpa è da imputare, ancora un volta, in casa del Bayern Monaco, in alto mare nella ricerca di un portiere. Nella giornata di ieri, come riporta il Corriere dello Sport, un potenziale sostituto individuato in David Raya è sfumato per via del mancato accordo col Brentford. L’indagine sul mercato del Bayern Monaco, dunque, continua e fino a quando non porterà all’acquisto di un nuovo estremo difensore, Sommer non potrà unirsi all’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia