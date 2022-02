Inter, nessun rischio legato al Fairplay Finanziario: ecco perché – CF

L’Inter ha annunciato l’apertura da parte della UEFA di un’indagine legata al Fairplay Finanziario (vedi articolo). Secondo il portale Calcio e Finanza, tuttavia, non ci sono rischi per i nerazzurri.

INDAGINE SENZA RISCHI – Come comunicato oggi, l’Inter è entrata in un procedimento aperto dalla UEFA relativo al Fairplay Finanziario. Un procedimento, tuttavia, standard. Senza l’obiettivo di sanzionare la società per il mancato rispetto dei parametri. Il Fairplay Finanziario non esisterà più e sarà sostituito da nuove norme, motivo per il quale la UEFA sta chiedendo ai grandi club europei informazioni sui risultati degli ultimi anni. La raccolta dei bilanci chiusi al 30 giugno 2021 e le informazioni in prospettiva saranno utili per la UEFA per stabilire un periodo transitorio per accompagnare le società all’entrata in vigore delle nuove norme, nella stagione 2024-25.