Inter-Salernitana, le new entry nella Hall Of Fame presenti venerdì a San Siro

Samuel Eto’o è il quarto e ultimo ingresso nella Hall of Fame dell’Inter per l’edizione 2021. Ecco, dunque, il quarto giocatore che sarà presente in Inter-Salernitana così come già anticipato (vedi articolo).

A SAN SIRO – “Con l’annuncio di Samuel Eto’o si sono chiusi i nuovi ingressi nella Hall of Fame dell’Inter per l’edizione 2021. Quattro nuove leggende sono state scelte dai tifosi nerazzurri – attraverso le votazioni dello scorso novembre – e fanno ora parte della Hall of Fame che celebra i giocatori che hanno segnato la storia dell’Inter. In occasione di Inter-Salernitana i quattro vincitori dell’edizione 2021 saranno presenti a San Siro e, proprio prima del calcio d’inizio del match, riceveranno sul prato del Meazza il trofeo, raccogliendo anche l’abbraccio del pubblico nerazzurro. Gianluca Pagliuca, Marco Materazzi, Wesley Sneijder e Samuel Eto’o torneranno dunque a San Siro, in una serata dalle fortissime tinte nerazzurre e piena di dolci ricordi, durante la quale verrà anche assegnato il Premio Speciale. Il tutto prima di buttarsi testa e cuore nella sfida di campionato contro la Salernitana”.

Fonte: Inter.it