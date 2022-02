Sensi torna a giocare con la Sampdoria: titolare contro l’Atalanta

Stefano Sensi è tornato a disposizione di Marco Giampaolo dopo l’infortunio ed è stato schierato subito titolare per la sfida di questa sera tra Atalanta e Sampdoria.

SUBITO TITOLARE – Stefano Sensi subito titolare in Atalanta-Sampdoria, sfida che chiuderà di fatto la ventisettesima giornata di Serie A 2021-22. Il centrocampista in prestito dall’Inter aveva saltato la sfida contro l’Empoli per gastroenterite (e non solo). L’italiano dunque agirà alle spalle della coppia formata fa Fabio Quagliarella e Francesco Caputo.