Inter, si investe! Arriva un miglioramento per lo staff nerazzurro

Arrivano investimenti in casa Inter. Ma no, prima che possiate esultare, non riguardano il calciomercato. Bensì un miglioramento per lo staff nerazzurro al seguito della squadra.

NUOVO MIGLIORAMENTO – Investimenti in casa Inter. Come annunciato da poco dalla società attraverso i suoi canali social, è arrivato infatti un miglioramento per lo staff al seguito della squadra. Si tratta di un pullmino tutto nerazzurro che seguirà quello principale riservato alla squadra. Un miglioramento che, seppur piccolo, mostra tutta la voglia della società di progredire sotto qualsiasi punto di vista.

Nuovo pulmino nerazzurro per permettere allo staff di seguire la squadra nel migliore dei modi🖤💙 🚐#FCIM pic.twitter.com/CqrUoebWyZ — Inter (@Inter) January 12, 2024

Questa la foto del nuovo mezzo a disposizione dello staff dell’Inter.