Marianella non smette: «Inter-Verona? Fallo e Bastoni da rosso»

Massimo Marianella torna sull’episodio Bastoni-Duda durante Inter-Verona, confermando una sua iniziale idea molto discutibile su Sky Sport.

NON FINISCE PIÙ – Massimo Marianella continua a parlare di un solo episodio: «Un errore gigantesco quello del Var in Inter–Verona. Fallo, punizione e probabilmente rosso per Bastoni. Non capisco come in pochi secondi si possa esser dimenticato della prima cosa che lui arbitro stesso dice. Rocchi è stato uno dei migliori arbitri di sempre, ora sta facendo un lavoro difficilissimo con il ricambio generazionale della classe arbitrale»