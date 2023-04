Inter-Lazio, potrebbe tornare una coppia offensiva “storica” – CdS

Inter-Lazio, chi sarà la coppia d’attacco nerazzurra? Il Corriere dello Sport ricorda un importante precedente che potrebbe servire come indizio.

PRECEDENTE – È molto probabile che per Inter-Lazio Simone Inzaghi scelga di puntare sulla coppia d’attacco più utilizzata in campionato (vedi articolo). Secondo il Corriere dello Sport, però, non è da escludere che nella nuova sfida di campionato di domenica si possa tornare a vedere in campo, dal primo minuto, una delle coppie offensive “storiche” dell’Inter. Romelu Lukaku, considerato uno dei titolari certi della sfida, potrebbe affiancare, infatti, proprio Lautaro Martinez. A farlo pensare, oltre allo stato di forma e alle rotazioni messe in atto da Inzaghi, è un precedente, che risale all’anno dell’ultimo scudetto nerazzurro. In quella stagione, infatti, i due attaccanti risultarono decisivi. Con una doppietta di Lukaku e un gol di Lautaro Martinez l’Inter chiuse definitivamente la sfida contro la Lazio e conquistò tre punti fondamentali per la corsa scudetto. Chissà, dunque, che in Inter-Lazio potremo rivedere nuovamente titolare la tanto amata Lu-La.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno