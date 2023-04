Darmian: «Soddisfatti per le coppe, ma ora testa alla Lazio! Rinnovo…»

Darmian intervistato in esclusiva da Sportmediaset ha parlato della vittoria contro la Juventus e della finale di Coppa Italia, ma anche della semifinale di UEFA Champions League alla prossima sfida di campionato contro la Lazio.

IN FINALE – Matteo Darmian è soddisfatto per la vittoria in semifinale di Coppa Italia: «C’è grande soddisfazione per la partita che ci ha permesso di raggiungere la finale di Coppa Italia. Abbiamo la possibilità di conquistare un altro trofeo e ci proveremo. Abbiamo raggiunto la finale di Coppa Italia che era uno dei nostri obiettivi e che ci permetterà di giocare la Supercoppa Italiana il prossimo anno. Siamo in semifinale di Champions League che è una cosa importante e ora guardiamo alla sfida di domenica perché anche in campionato dobbiamo fare punti per raggiungere il nostro obiettivo. Adesso quello che dobbiamo fare è pensare a una partita alla volta e quella di domenica è la più importante».

IN CAMPIONATO – Darmian è proiettato in vista della prossima sfida di campionato, domenica contro la Lazio: «Sarà una partita molto importante, giocheremo contro una squadra forte e organizzata ma noi ci prepareremo nel migliore dei modi per provare a portare a casa una vittoria. Rammarico per i punti persi? Assolutamente sì, sappiamo che non abbiamo avuto quella continuità che ci vuole in Serie A e che abbiamo lasciato tanti punti per strada. Ma ora dobbiamo guardare avanti».

IL FUTURO – Darmian conclude parlando del suo futuro all’Inter: «Rinnovo? Fin dal primo giorno mi sono sentito bene, ho sentito la fiducia di tutti e quindi è stata una decisione facile. Sono più contento se la squadra fa bene e se raggiunge gli obiettivi che aveva all’inizio della stagione. Personalmente sono contento, sento la fiducia di tutti».

Fonte: Sportmediaset