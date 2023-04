Inter-Lazio, Inzaghi cambia ma non troppo. Le possibili coppie in attacco – CdS

Al via oggi la preparazione di Inter-Lazio. Il Corriere dello Sport spiega su chi Inzaghi (vedi articolo) potrebbe puntare in attacco.

ROTAZIONI – Dopo l’allenamento di ieri, all’indomani della sfida di Coppa Italia contro la Juventus, Simone Inzaghi inizierà oggi con la preparazione della nuova sfida di campionato, Inter-Lazio. Per l’importantissimo match, nel quale i nerazzurri combatteranno alla ricerca dei tre punti validi per la lotta al posto Champions League, l’allenatore dell’Inter pensa ad alcuni cambi. Il Corriere dello Sport spiega, però, che le rotazioni di Inzaghi per Inter-Lazio non saranno nove, come nelle ultime due gare disputate. Gli occhi sono tutti puntati sull’attacco nerazzurro, dove solitamente ci sono stati maggiori problemi e poca concretezza. Il tecnico interista, sinora, ha scelto metodicamente le coppie offensive, puntando su Romelu Lukaku e Joaquin Correa per le sfide di Serie A e su Lautaro Martinez e Edin Dzeko per le Coppe. Stando così le cose, dunque, in Inter-Lazio Inzaghi dovrebbe schierare il primo duo d’attacco.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno