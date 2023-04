Barella si riprende il primo posto all’Inter. E Dimarco ringrazia (a metà)

Nicolò Barella sale in cattedra anche durante Inter-Juventus di Coppa Italia, confermando il periodo di straordinaria forma che sta vivendo.

PRIMO FORNITORE – Nicolò Barella sta di nuovo un periodo felice con la maglia dell’Inter. E lo confermano le ultime 5 partite, che vedono lo vedono protagonista con 2 gol, nei due quarti di Champions League col Benfica, e 1 assist. Quello di ieri a Federico Dimarco, che vale l’accesso dell’Inter alla seconda finale consecutiva di Coppa Italia. Il numero 23 sale così a 8 assist totali in stagione, il numero più alto nella rosa nerazzurra. L’obiettivo? Superare il record dello scorso anno, quando i passaggi decisivi furono 13. Uno in più di un compagno che lo “insegue” anche in questa stagione.

GLI INSEGUITORI – L’assist di Barella per Dimarco in Inter-Juventus è l’ottavo, come dicevamo. E metà di questi sono proprio indirizzati all’esterno numero 32. Che su 5 gol totali ne ha segnati 4 grazie al centrocampista connazionale. Ma quello dell’altra sera è un assist quasi beffardo. Perché a quota 7 c’era proprio Dimarco, con gli ultimi due serviti proprio nella gara di ritorno col Benfica. E sempre fermo a 7 c’è Hakan Calhanoglu, altro raffinato suggeritore della rosa nerazzurra. Che l’anno scorso chiuse a quota 12, solo uno in meno proprio di Barella. La sfida è ora riaperta, sebbene nelle prossime pesantissime gare non conteranno così tanto i nomi.