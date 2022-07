L’Inter inserisce dei giovani in rosa: uno sicuro. Sorpresa Stankovic jr – TS

L’Inter, come anticipato ieri in conferenza stampa da Inzaghi, avrà tre giocatori del settore giovanile aggregati in prima squadra (vedi articolo). Su Tuttosport si fanno i nomi e si segnala una curiosità legata a Stankovic jr.

LARGO AI GIOVANI – Nella rosa dell’Inter per la stagione 2022-2023 (vedi articolo) ci sarà spazio anche per tre prodotti del settore giovanile. Tuttosport ne dà uno certo: Valentin Carboni. L’italo-argentino, classe 2005, può giocare sia trequartista sia seconda punta ed è fra i più stimati per il vivaio. Dovrebbe inizialmente andare in ritiro anche il fratello maggiore Franco Carboni, destinato però a fare un’esperienza in prestito per giocare. Poi valutati il difensore Alessandro Fontanarosa, l’esterno Mattia Zanotti, i centrocampisti Giovanni Fabbian, Mattia Sangalli e soprattutto Cesare Casadei. Quest’ultimo è richiesto da club di Serie A ed esteri, può andare in prestito ma solo se avrà garantito un buon minutaggio. Chi ha partecipato agli Europei Under-19 (Casadei, Fabbian e Fontanarosa) si aggregherà ad Appiano Gentile più avanti. Dalla Pinetina una curiosità: torna – per qualche giorno – all’Inter Filip Stankovic, che farà una settimana di lavoro specifico e dal 13 luglio tornerà al Volendam, neopromosso in Eredivisie.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna