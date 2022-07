Milenkovic-Inter pista principale, ma un rischio con la Fiorentina – CdS

Milenkovic è pronto a lasciare dalla Fiorentina, come confermato anche ieri dal direttore sportivo viola Pradè (vedi articolo). L’Inter è l’opzione principale, ma per il Corriere dello Sport non l’unica.

SISTEMAZIONE DA TROVARE – Con un solo anno residuo di contratto, Nikola Milenkovic deve lasciare la Fiorentina in questa sessione di mercato. L’anno scorso aveva rinnovato fino al 30 giugno 2023, per aiutare i viola a non perderlo a zero. Ora c’è l’Inter come soluzione principale, lo ribadisce il Corriere dello Sport. Nel quotidiano oggi in edicola si segnala, però, come potrebbero esserci opzioni al momento inattese se i nerazzurri dovessero rinviare la conclusione della trattativa. Per Milenkovic i tempi sono dunque abbastanza stretti.

Fonte: Corriere dello Sport – Francesco Gensini