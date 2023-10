Inter, andamento dei prestiti: Oristanio prima (storica) volta! Zanotti 1+2

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. In Serie A arriva il primo gol di Gaetano Oristanio in una storica occasione. All’estero prima gioia anche per Mattia Zanotti e Ionut Radu.

RIEPILOGO PRESTITI – In casa Inter non si sorride solo per la vittoria contro la Roma, ma anche per la prestazione di alcuni giocatori in prestito in altre realtà. A partire da Gaetano Oristanio, che trova il primo gol in Serie A e il primo con il Cagliari. Con un bel mancino a giro, l’attaccante classe 2002 avvia la clamorosa rimonta dei sardi, che fino a quel momento (il 72′) erano sotto 3-0 in casa contro il Frosinone. In Monza-Udinese invece si rivede Valentin Carboni: l’argentino subentra nel finale, trovando minuti per la prima volta dal 26 agosto. All’estero ottimo esordio in Premier League per Ionut Radu, che coincide con la prima vittoria stagionale del Bournemouth. Con l’infortunio del titolare Neto, il romeno classe 1997 è destinato a trovare parecchi minuti nelle prossime occasioni. Infine, grandissimi applausi per Mattia Zanotti. Il terzino del San Gallo prima firma due assist, e poi trova anche il primo gol da professionista nel 3-1 rifilato al Grasshoppers.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Cagliari-Frosinone 4-3: in panchina, subentra al 63′, 1 gol

VALENTIN CARBONI (C) – Monza-Udinese 1-1: in panchina, subentra all’86’

FRANCO CARBONI (D) – Monza-Udinese 1-1: in panchina

FILIP STANKOVIC (P) – Sudtirol-Sampdoria 3-1: titolare, 90′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Sudtirol-Sampdoria 3-1: titolare, sostituito all’81’

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Cosenza 0-0: titolare, sostituito al 63′

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Spezia-Cosenza 0-0: titolare, sostituito all’intervallo

GABRIEL BRAZAO (P) – Modena-Ternana 2-1: in panchina

IONUT RADU (P) – Bournemouth-Burnley 2-1: titolare, 90′ in campo

JOAQUIN CORREA (A) – Marsiglia-Lione: partita annullata

MARTIN SATRIANO (A) – Brest-PSG 2-3: in panchina, subentra al 71′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Gent-Standard Liegi 3-1: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

MATTIA ZANOTTI (D) – San Gallo-Grasshoppers 3-1: titolare, 90′ in campo, 1 gol e 2 assist

NIKOLA ILIEV (A) – CSKA 1948-Lokomotiv Plovdiv 1-1: titolare, sostituito al 57′

EDDIE SALCEDO (A) – Eldense-Amorebieta 2-0: titolare, sostituito al 63′