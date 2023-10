Inter-Roma, Acerbi annulla Lukaku (il peggiore!). Thuram nuovo Re: le pagelle

Inter-Roma termina sul risultato di 1-0 grazie alla rete di Marcus Thuram per il passaggio di consegne con Romelu Lukaku, il peggiore in campo secondo le pagelle questa mattina del Corriere dello Sport (grande merito di Francesco Acerbi). La squadra allenata da Simone Inzaghi vince con pazienza una partita difficile.

LE PAGELLE – L’Inter si conferma la più forte, fin qui, di questo campionato, anche in una partita difficile e delicata come quella contro la Roma dove anche Yann Sommer, seppur impegnato solo una volta, si rende protagonista con una parata formidabile che evita la beffa dello 0-1, voto 7 per lui. Più che sufficiente anche tutta la retroguardia nerazzurra, a partire da Francesco Acerbi (anche per lui voto 7) che annulla totalmente Romelu Lukaku (il peggiore in campo: 5). Entra molto bene Matteo Darmian (6,5) al posto di Benjamin Pavard (6) ammonito nel primo tempo, dove sfiora anche due volta il gol. Grande prova da parte di Nicolò Barella, anche grazie a lui la catena di destra con Denzel Dumfries funziona a meraviglia (voto 6,5 per entrambi). Hakan Calhanoglu “rischia” di segnare anche in Inter-Roma, colpendo una traversa clamorosa, ma esce per ammonizione (voto 6) per dare spazio a Kristjan Asllani (6,5). Di personalità l’albanese innesca Federico Dimarco (voto 7) che realizza il quarto assist stagionale per Marcus Thuram. Il francese è il migliore in campo (voto 7,5). Grazie a un suo gol decide la (doppia) partita. Non bene Lautaro Martinez (voto 5), che avverte la tensione e finisce per frenarsi da solo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno