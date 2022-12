Ibrahimovic: «Lukaku? No messaggi! Quando sto bene, paura è degli altri»

Ibrahimovic è tornato a parlare dal ritiro del Milan a Dubai. L’attaccante, fuori dallo scorso maggio dopo un’operazione al ginocchio e ormai vicino al rientro (vedi articolo), ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche di Lukaku. Di seguito le sue dichiarazioni

PAURA – Zlatan Ibrahimovic scalda i motori in vista del suo ritorno in campo, fissato ovviamente a inizio 2023. Lo svedese, interpellato sul possibile nuovo scontro con Romelu Lukaku nel derby di Supercoppa italiana con l’Inter, risponde così sul belga: «No, per lui non ho messaggi. Spero che stia bene e che possa essere in campo, così come spero per me. Alla fine quello che vogliamo è essere in campo e giocare a calcio, anche se è difficile. Ma non ho messaggi, gli auguro il meglio. Pensare a lui non è un mio obiettivo, mi piace pensare a me. Quando sto bene io, gli altri hanno paura».