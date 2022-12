Konate (Salisburgo): «Con l’Inter è stata dura, squadra famosa ed esperta»

Karim Konate ha giocato nell’amichevole di Malta tra Inter e Salisburgo, vinta dai nerazzurri. Il diciottenne attaccante ivoriano ha elogiato la squadra di Inzaghi

SQUADRA ESPERTA − Le parole del giovane Konate in virtù dell’amichevole persa contro l’Inter nettamente 4-0. Le sue parole: «I giocatori e lo staff hanno accolto molto bene noi giovani. Vorrei ringraziarli tutti per il lavoro che fanno e per la fiducia che hanno in noi giovani calciatori. La partita contro l’Inter è stata dura per noi. Sono una squadra famosa ed esperta, e lo si è visto mercoledì».