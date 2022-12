Ibrahimovic: «Scudetto? Pure l’Inter, ma seconda stella obiettivo. Rientro…»

Zlatan Ibrahimovic ha affrontato diversi temi in un’intervista parlando soprattutto della lotta Scudetto e del suo rientro dall’infortunio. Lo svedese coinvolge anche l’Inter

RECUPERO − Ai microfoni di Sky Sport da Dubai, Ibrahimovic ha parlato del suo rientro: «Infortunio? Ho esperienza, non riesco a dare una data: tornerò quando starò bene. Non voglio camminare in campo o giocare perché mi chiamo Ibrahimovic. Sennò panchina o tribuna anche per me, l’importante è tornare a stare bene». Il 18 gennaio ci sarà la Supercoppa Italiana contro l’Inter.

SCUDETTO − Ancora Ibrahimovic sulla lotta in campionato: «Sognare di vincere? La seconda stella è un obiettivo. Si fa. Non si sogna. Gli altri sognano, noi facciamo. Credo in tutti gli obiettivi stagionali, non voglio rilassarmi mai. Napoli? Mi aspettavo una squadra così. Già con Gattuso erano forti, ora con Spalletti sono migliorati, ma non sono solo loro in lotta, ci sono anche Inter e Juventus. Non sarà un campionato di qualità ma di condizione».