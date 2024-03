Gudmundsson ancora protagonista: ma il Genoa frena contro il Frosinone!

Genoa-Frosinone termina 1-1. La sblocca Gudmundsson ma Reinier non ci sta e pareggia. Un punto a testa per Gilardino e Di Francesco.

PAREGGIO – Genoa-Frosinone in campo per la trentesima giornata di Serie A, di ritorno dalla pausa nazionali. A sbloccare la sfida allo stadio Luigi Ferraris è il solito Gudmundsson, ma su calcio di rigore che lui stesso si procurato in un duello in area di rigore con Okoli. Al 30′ l’islandese parte dal dischetto e porta il Genoa in vantaggio per 1-0. Ma bastano pochi minuti al Frosinone per accorciare le distanze e riportare il risultato in parità: al 36′ Reinier trasforma in gol un cross basso ricevuto dal compagno Zortea. Nel finale anche la squadra di Di Francesco è vicina a sfruttare un calcio di rigore: ma il VAR interviene e corregge la scelta iniziale dell’arbitro annullandolo. Intanto arrivano cattive notizie per il Genoa, che nel corso della sfida perde Retegui e Malinovskyi, entrambi colpiti da un infortunio che li ha costretti ad uscire.