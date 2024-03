Il Torino scala la classifica: vittoria contro un Monza in dieci!

Giornata positiva per il Torino che batte il Monza, rimasto in dieci per espulsione, e sale all’ottavo posto in classifica. La sfida allo Stadio Olimpico Grande Torino termina 1-0.

SCALATA – La trentesima giornata di Serie A porta una gioia al Torino, che conquista tre punti utili a scalare la classifica e a salire all’ottavo posto, con un punto di distacco dal Napoli. Dopo un primo tempo tutt’altro che brillante la squadra di Ivan Juric riesce a sbloccare la sfida alla ripresa dall’intervallo. Al 68′, infatti, il Torino guadagna un calcio di rigore per una trattenuta di Pessina – che becca il giallo – su Ricci. Sanabria trasforma dal dischetto il minuto successivo e porta in vantaggio i granata. Per Pessina la serata continua ad andare storta: al 72′ l’arbitro estrae il secondo cartellino giallo per un’entrata in ritardo a centrocampo, anche stavolta su Ricci. Per Pessina la sfida finisce lì, lasciando in dieci il Monza.