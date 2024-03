L’Inter con l’Empoli ha bisogno di tornare a fare l’Inter

Inter-Empoli significa per gli uomini di Inzaghi l’occasione per riprendere il cammino vincente. I nerazzurri devono reagire sul campo agli ultimi risultati non brillanti, per scacciare ogni fantasma.

REAGIRE ALLA PRIMA OCCASIONE- L’Inter alla prima dopo la sosta affronta l’Empoli. E ha bisogno di tornare a fare l’Inter. La sosta infatti ha cristallizzato nel tempo due partite non andate come si voleva. L’eliminazione dalla Champions League e il pari col Napoli rappresentano un carico di delusione unico nella stagione nerazzurra. Lasciando in testa l’idea di una squadra ferita. Proprio per questo serve una reazione. E serve alla prima occasione.

DIMOSTRARSI SOLIDI – Inter-Empoli sembra una partita banale a guardare le posizioni in classifica. Ma gli uomini di Inzaghi hanno dei fantasmi da scacciare. Hanno qualcosa da dimostrare, almeno nel contesto della Serie A. Uno status acquisito in mesi e mesi va mantenuto. Soprattutto dopo due partite non perfette. Tutti aspettano che l’Inter si dimostri vulnerabile. Per sognare un crollo finale. Proprio per questo dal campo serve una dimostrazione di mentalità. Per avvicinarsi sempre più a chiudere ogni discorso.