Inter-Empoli nelle mani di Sommer: cosa manca per la scelta di Inzaghi

Fra due giorni Inter-Empoli: il grande dubbio di Inzaghi si chiama Sommer. Ecco cosa manca all’allenatore per prendere la decisione definitiva sulla sua titolarità.

PAURA RIENTRATA – Una settimana Yann Sommer ha creato un grosso spavento all’Inter e ai suoi tifosi. La caviglia dolorante, rimediata fra i pali della sua Svizzera, e il ritorno a Milano prima del tempo non hanno di certo rincuorato, soprattutto con l’avvicinarsi della ripresa della Serie A. Fortunatamente, però, l’ambiente ha rincuorato subito sulla condizione fisica dell’estremo difensore. La distorsione alla caviglia è parso un problema facilmente e velocemente recuperabile, tanto che nessuno ha mai considerato Sommer come assente certo per Inter-Empoli di lunedì sera. Simone Inzaghi, dunque, potrebbe affidare la sfida di San Siro ancora una volta nelle mani dello svizzero, che continua a rispondere bene in allenamento.

INCOGNITA – Probabilmente il dubbio sulla titolarità di Sommer in Inter-Empoli resterà fino all’uscita delle formazioni ufficiali. Quel che è certo è che l’estremo difensore nerazzurro sarà presente in panchina, con Emil Audero eventualmente pronto a fare le sue veci. Per giungere alla scelta definitiva Inzaghi ha ancora bisogno di una serie di segnali: innanzitutto l’allenamento di domani pomeriggio, l’ultimo dei nerazzurri prima di Inter-Empoli. Nella sessione di lavoro odierna, effettuata in mattinata, Sommer ha risposto bene, ma la rifinitura potrebbe definitivamente completare il recupero. Inoltre, Inzaghi attenderà certamente rassicurazioni dal direttore interessato, l’unico in grado di comprendere il proprio stato fisico.