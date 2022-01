Gosens alterna già corsa e palestra ma l’Inter frena: i tempi. Idem Correa – CdS

Gosens non ci sarà alla ripresa del campionato e lo stesso vale per Correa. I due infortunati continueranno il lavoro per recuperare nei tempi previsti, senza forzare. Come riportato dal Corriere dello Sport, certa l’assenza nella prima uscita internazionale dell’anno

GOSENS – A differenza di Felipe Caicedo (vedi articolo), già in campo, lavoro in palestra e poi un po’ di corsa all’esterno per Robin Gosens, che inizia così il suo lavoro personalizzato ad Appiano Gentile. Lo staff medico dell’Inter vuole essere prudente, dopo il lungo periodo di stop per infortunio, e sa che Gosens necessita di completare al meglio la riatletizzazione prima del ritorno in campo. E quindi del debutto in maglia Inter. Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, non cambiano quindi i tempi di recupero.

CORREA – Lo stesso vale per Joaquin Correa, che non rientrerà prima di fine febbraio proprio come il nuovo esterno mancino tedesco. O comunque non in tempo per l’andata degli ottavi di Champions League contro il Liverpool, prevista proprio a metà mese. Per rivedere Gosens e Correa in campo bisognerà aspettare ancora un mesetto scarso. Oltre al Liverpool, niente Milan, Roma (Coppa Italia), Napoli e quasi sicuramente Sassuolo in Serie A per loro.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

