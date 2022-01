Inzaghi dà un giorno libero all’Inter e aspetta l’esito del tampone. Riecco Vecino – CdS

Inzaghi continua la sua quarantena post-positività al COVID-19 nella speranza di poter rientrare ad Appiano Gentile già a inizio settimana. Come riportato dal Corriere dello Sport odierno, a Milano ritroverà subito Vecino

TAMPONE DOMENICALE – Giornata libera per la squadra, che potrà trascorrere la domenica in famiglia. La ripresa degli allenamenti agli ordini di Massimiliano Farris è prevista per lunedì pomeriggio. Altro che mercato in uscita: così come Nicolò Barella, ad Appiano Gentile ci sarà anche Matias Vecino (vedi focus), di rientro anticipato dall’Uruguay in seguito alla squalifica rimediata. Nelle prossime ore Simone Inzaghi si sottoporrà a un tampone per capire se si è negativizzato dal COVID-19 oppure no. In caso di esito negativo, l’allenatore nerazzurro sarà regolarmente sul campo con il resto del gruppo. Altrimenti i primi allenamenti della settimana che porterà al Derby di Milano verranno condotti, come negli ultimi giorni, dal vice Farris. Inzaghi, ovviamente, spera di esserci da titolare.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.