Genta: «Inter, non bisogna essere così pessimisti! Poi Marotta ha ragione»

L’Inter è di nuovo in una settimana di forti critiche, alcune legittime e altre montate ad arte da chi spera che la squadra di Inzaghi crolli. Il giornalista Genta smentisce la seconda parte di queste contestazioni, dando poi ragione a Marotta per le parole “tranquillizzanti” di ieri (vedi articolo).

NON ESAGERARE CON LE CRITICHE – Carlo Genta fa notare come, analizzando a 360°, non sia tutto nero sull’Inter: «Ha ragione Giuseppe Marotta, poi non è che puoi perdere sette partite. A me è capitato di vedere anche una bella Inter, vedi quella che ha battuto il Napoli e che ha battuto il Barcellona. Non mi sembra che bisogna essere così pessimisti. E non è una questione di “tiro all’Inzaghi”».