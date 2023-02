Biasin: «Inzaghi deve ancora crescere, ma spero venga confermato»

Fabrizio Biasin ha parlato a Radio Sportiva riguardo la situazione di Simone Inzaghi, che secondo il giornalista deve rimanere a Milano.

DERBY – Fabrizio Biasin ha detto la sua riguardo Simone Inzaghi: «In questo momento il problema è la squadra. Con squadra intendo i giocatori e l’allenatore. In questo momento c’è un problema perché alterna partite di livello quando la competizione è più complicata, ad altre di basso livello quando dovrebbe essere più semplice. La drammatizzazione che leggo e sento però è esagerata. Inzaghi è un allenatore che deve crescere e che ha però la fiducia della società. Ad alto livello sei chiamato ad avere alte responsabilità. Io mi auguro che venga confermato. Perché se sarà l’allenatore dell’Inter la prossima stagione vorrà dire che avrà chiuso bene questa».

CRESCERE – Biasin ha poi continuato confermando l’appoggio al tecnico: «Inzaghi deve migliorare in comunicazione, in gestione dei 90 minuti e devi fare degli step. Prima di mandarlo via, io ci penserei un bel po’ di volte. Troppo spesso si pensa che la soluzione sia trovarne uno sicuramente più bravo. Il rischio è che chi arriva non è così bravo e ti penti. Deve crescere, ma proviamo a farlo crescere qui a Milano». Piena fiducia da parte del giornalista a Inzaghi.