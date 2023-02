Inter, ripresa dei lavori ad Appiano Gentile: presente intera dirigenza – Sky

L’Inter è tornata a lavorare ad Appiano Gentile in vista della prossima sfida di campionato con il Lecce in programma domenica 5 marzo alle ore 18 a San Siro. Secondo quanto rivelato da Paventi su Sky Sport, l’intera dirigenza è presente. Di seguito le ultime

RIPRESA – L’Inter di Simone Inzaghi ha ripreso gli allenamenti ad Appiano Gentile, con l’intera dirigenza presente: «Alla ripresa dei lavori ad Appiano Gentile presenti Marotta, Ausilio, Baccin e Zanetti. La cosa più importante deve essere fatta sempre sul campo perché è lì che l’Inter ha lavorato negli ultimi mesi. Ci sono tante cose che evidentemente, nella chiacchierata tra allenatore e giocatori, sono stati affrontate per arrivare al meglio alle sfide con Lecce e Spezia perché c’è un posto Champions che non è più sicuro come prima. La Champions League conta e le posizioni a ridosso del primo posto pure».

RISCHI – Paventi prosegue sottolineano quanto un’altra sconfitta andrebbe a complicare la situazione in classifica: «Oggi bisogna nuovamente ripartire dopo una sconfitta per capire cosa non ha funzionato. Il trend è pericoloso perché le sconfitte sono già tante, fermarsi di nuovo con Milan, Lazio, Roma e Atalanta che insidiamo potrebbe essere un grosso problema. L’Inter deve evitarlo anche con confronti che sicuramente ci sono stati per capire dove intervenire e quali soluzioni trovare».