Gavillucci su Sacchi: «Episodio da condannare ma errore lo farà crescere»

L’ex arbitro Gavillucci ha detto la sua sull’arbitraggio di Sacchi in Monza-Inter. Questo il pensiero dell’ex giudice di gara, intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica “Maracanà” sulle frequenze di TMW Radio.

CONDANNA – Claudio Gavillucci parla dell’arbitraggio di Juan Luca Sacchi (vedi articolo) e dell’episodio che ha compresso il risultato in Monza-Inter. Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l’ex arbitro afferma: «Non è stata una delle giornate migliori per la squadra arbitrale. Sacchi è un ragazzo maturo, si è reso conto di quanto accaduto e poi ha chiesto scusa. È un errore che lo farà crescere. Ho sentito da più parti cambi di protocollo parlando di questo episodio. Ma il protocollo qui non c’entra nulla. La VAR è in continua evoluzione. Questo episodio è da condannare perché la tecnologia non dovrebbe permettere certi errori. Si dovrebbe lavorare sulle disposizioni che vanno date agli arbitri. Si doveva lasciar andare l’azione poi fischiare, una volta terminata. Servirà introdurre delle disposizioni che possono eliminare questi errori che mettono fuori gioco la VAR. Sicuramente ha visto andare giù il difensore e ha pensato al fallo, cosa che pensano tutti gli arbitri in certe situazioni. Lo sgambetto fosse stato di Roberto Gagliardini? Non avrebbe inciso, non è un chiaro ed evidente errore. In certe occasioni la miglior cosa da fare è lasciar andare l’azione e al termine fischiare il calcio di punizione, in modo da non eliminare la possibilità che la VAR convalidi la rete».