Atalanta, ribaltato il Bologna coi cambi! Boga decisivo senza segnare

L’Atalanta vince a Bologna e si porta a -3 dall’Inter e dal quarto posto. Dopo l’1-0 a fine primo tempo, i bergamaschi la ribaltano nella ripresa con Koopmeiners e Hojlund: finisce 1-2 al Dall’Ara.



IL RIBALTONE – Torna alla vittoria l’Atalanta, che supera per 1-2 il Bologna al Dall’Ara. Cinque minuti e i rossoblù hanno già sbloccato il risultato, con un lancio per Nicola Sansone anticipato da José Luis Palomino che diventa buono per Riccardo Orsolini il cui bel sinistro dai sedici metri supera Juan Musso. Subito a segno il Bologna, nonostante l’assenza di Marko Arnautovic per infortunio. A essere decisivi sono però i cambi di Gian Piero Gasperini, in particolare l’ingresso di Jérémie Boga per Mario Pasalic all’intervallo. Ci mette tre minuti l’ex Sassuolo a servire il primo assist di serata, per Teun Koopmeiners che con un sinistro in diagonale pareggia. Al 58’ altra discesa di Boga, stavolta serve Rasmus Hojlund e il suo tocco sotto vale il capovolgimento di fronte. Deve poi reggere il risultato l’Atalanta, col Bologna vicino al pari a un passo dal 90’ con un tiro dal limite di Nicolas Dominguez a lato di poco. Nel recupero chance anche per Davide Zappacosta, lo ferma Lukasz Skorupski.