Frey: «Fiorentina-Inter spettacolo macchiato da episodi spiacevoli! Il Var…»

L’Inter ieri sera ha vinto contro la Fiorentina 3-4 dopo una partita incredibile. Polemiche su qualche episodio di gara come il presunto mancato rosso a Dimarco e il contatto Dzeko-Milenkovic sul quarto gol. Frey si scaglia contro il Var

POLEMICHE − Sebastian Frey, ex di Inter e Fiorentina, ha espresso sul proprio account Instagram la sua perplessità sugli episodi di ieri sera. Focus su Dimarco e il quarto gol nerazzurro: «Iniziò questo post facendo i complimenti ad entrambe le squadre per lo spettacolo di ieri sera 👏🏻👏🏻👏🏻 spettacolo purtroppo macchiato nuovamente da episodi “ spiacevoli “ 👎🏻… se l’Inter ha vinto e perché ci ha creduto fino in fondo ma.…. Sono sempre stato un PRO VAR perché ritengo che possa facilitare e aiutare tutti …. Usato così ( o non usato ) forse devo rivedere il mio modo di pensare (purtroppo)».