Sconcerti: «Dubbi rigore Lautaro Martinez! Fiorentina intervenga con stile»

Mario Sconcerti non ha nascosto le sue critiche in virtù di Fiorentina-Inter e gli episodi arbitrali. Il giornalista non convinto del fallo da rigore su Lautaro Martinez. Poi invita la società toscana ad intervenire. Le sue parole a Firenze Viola

FREGATURA − Le parole di Sconcerti in merito al KO viola contro i nerazzurri: «Questa partita è stata una fregatura per la Fiorentina. I viola non si meritavano la sconfitta, anche se l’Inter è arrivata tante volte davanti a Terracciano. Io vorrei rivedere l’episodio da rigore su Lautaro Martinez perché secondo me Terracciano non lo tocca. L’arbitro poi non ci ha aiutato, per me sul quarto gol dell’Inter c’è fallo di Dzeko su Milenkovic. Vanno sottolineate la mancata espulsione di Dimarco e la spinta di Dzeko: la società deve intervenire per dire qualcosa ma senza gridare, facendolo con stile».