FOTO – Inter: «Lautaro Martinez e il tango argentino del sabato sera!»

Lautaro Martinez si prepara a ballare sulle note del tango argentino. L’Inter pubblica sui canali social un’elegante foto dell’attaccante nerazzurro. Stasera, alle ore 20.00, il fischio d’inizio della partita Argentina-Messico. Martinez sarà chiamato a guidare l’attacco degli albiceleste al fianco di Messi.

TANGO ARGENTINO – Smoking, rosa rossa e sguardo rabbioso. Lautaro Martinez (vedi focus) è pronto per scendere in campo con la sua Argentina nella sfida contro il Messico. Un sabato sera, questo, che terrà attaccati al televisore molti tifosi, curiosi di vedere l’atteggiamento degli albiceleste dopo la partita beffa contro l’Arabia Saudita. Il “Toro” sarà chiamato a guidare l’attacco, insieme al compagno di Nazionale Lionel Messi, per portare a casa tre punti utili per superare la fase ai giorni del Mondiale. Siamo tutti in attesa, come scrive l’Inter sul profilo Instagram ufficiale, di: «Un tango argentino del sabato sera!»