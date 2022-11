Dumfries via dall’Inter già a gennaio? Un indizio potrebbe arrivare da Roma

Il nome di Denzel Dumfries è quello più caldo relativamente al mercato dell’Inter. Il Chelsea sta tornando con forza su di lui e una sua cessione a gennaio potrebbe non essere totalmente da escludere. Specialmente se fossero confermate le voci su Rick Karsdorp, in rottura con la Roma.

SCAMBIO A DESTRA – Mentre è impegnato ai Mondiali con prestazioni non propriamente eccelse, Denzel Dumfries è anche protagonista delle voci di mercato che lo vorrebbero nuovamente in direzione Chelsea. L’Inter non si opporrebbe a una sua cessione, probabilmente già a gennaio. Chiaramente se arrivasse un’offerta congrua. 60 milioni, circa, la valutazione che ne fanno i nerazzurri. Una cifra non propriamente abbordabile, ma che può garantire ai nerazzurri un buon margine di trattativa. Dumfries, arrivato per poco più di 12 milioni dal PSV Eindhoven, sarebbe un’ottima plusvalenza. Ma anche la possibilità di provare a rinforzare la squadra.

OPPORTUNITÀ DI MERCATO – Il sostituto di Dumfries potrebbe arrivare dalla Roma. Una vera e propria occasione low cost per tamponare la perdita sulla fascia destra e nel mentre cercare di reinvestire parte del ricavato per Dumfries in altri reparti. Rick Karsdorp è infatti un “usato sicuro”, che conosce la Serie A e che potrebbe prendere il posto del connazionale in nerazzurro. Dopo lo strappo con i giallorossi non sarà nemmeno difficile imbastire una trattativa a condizioni tali che possano poi permettere all’Inter di ripianare in parte il bilancio e in parte provare ad agire sul mercato in entrata. Con diversi obiettivi in mente, tra cui Yunus Musah del Valencia (vedi articolo) e soprattutto Marcus Thuram. Per il quale servirebbero 10 milioni per strapparlo già a gennaio alla concorrenza.