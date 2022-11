La noche del Toro, Lautaro Martinez chiamato a prendersi la sua Argentina!

Lautaro Martinez si gioca una delle sue occasioni più importanti con l’Argentina. Col Messico è già sfida decisiva. Il Toro dell’Inter cerca la consacrazione definitiva

ULTIMA SPIAGGIA − Lautaro Martinez è chiamato ad una prova inappellabile. Questa sera dalle 20 (ore italiane) la sua Argentina dovrà necessariamente trovare i tre punti contro il Messico per evitare una clamorosa eliminazione al primo turno del Mondiale in Qatar. La sconfitta all’esordio contro l’Arabia Saudita ha condizionato notevolmente il percorso della Seleccion. Come quattro anni fa in Russia, servirà sudarsela tremendamente per superare quantomeno la fase a gironi. I fari saranno ovviamente puntati su Leo Messi. Il mondo reclama la Pulce, il quale dovrà essere lo spirito di guida della Nazionale campione del Sudamerica. Oltre all’attaccante del PSG servirà però anche l’apporto di Lautaro Martinez che giocherà regolarmente dal primo minuto (vedi articolo).

CATALIZZATORE − La noche del Toro! Basta convenevoli, per l’attaccante dell’Inter è arrivato il momento di prendersi definitivamente la consacrazione internazionale. Nella partita più importante, la garra, la tecnica e il senso del gol di Lautaro Martinez ne dovranno fare da padrone. È in questo tipo di partite che dovrà venir fuori la stoffa del crack. Se Messi è lo spirito di guida, il Toro di Bahia Blanca dovrà trasformarsi nel catalizzatore di palloni e occasioni. Il mondo lo guarda, l’Argentina spera e l’Inter aspetta.