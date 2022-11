Orsi: «Argentina? Messi, Lautaro Martinez e Di Maria ma dietro non bene»

L’Argentina si giocherà tutto contro il Messico al Mondiale, serve vincere per proseguire il sogno Qatar. Per l’ex giocatore Orsi, a parte l’attacco con Messi, Lautaro Martinez e Di Maria, per il resto è poca roba

POCO CONVINTO − Nando Orsi, intervenuto questa mattina a Radio Radio, si è concentrato sull’Argentina: «Ovviamente tante speranze dell’Argentina sono aggrappate a Messi. Davanti ha ottimi giocatori come Messi, Lautaro Martinez, Di Maria ma per il resto non è una squadra brillante. Non è il Brasile. Messi non è un trascinatore, lo è quando gli riescono le cose tecniche. Non sono convinto che l’Argentina possa vincere col Messico e passare il turno».