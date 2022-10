Fiorentina-Inter, squadra di Inzaghi in campo con la nuova terza maglia

L’Inter annunciato che questa sera la squadra allenata da Simone Inzaghi giocherà in casa della Fiorentina con la nuova terza maglia.

DEBUTTO – L’Inter ha reso noto che la formazione guidata da Simone Inzaghi scenderà in campo questa sera all’Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina con la nuova terza maglia. Si tratterà di un esordio per il Third Kit della stagione 2022/2023, presentata pochi giorni fa (vedi articolo).

Fonte: Inter.it