Caressa: «Lautaro Martinez ora si è liberato, ma non capisco certe pause»

Fabio Caressa sottolinea anche l’importanza di Lautaro Martinez, tornato finalmente a segnare dopo lo stop. Il giornalista ne ha parlato attraverso un video pubblicato nel suo canale YouTube ufficiale.

IMPORTANTE – Caressa parla del centravanti argentino dopo il lungo periodo di stop: «L’Inter è rientrata in condizione ottimale, e Lautaro Martinez è uno dei migliori. Mi piace la sua faccia, è un attaccante deciso. Mi raccontano che in casa se la squadra perde, l’umore gli diventa nero com’è giusto che sia. Non capisco queste sue pause, forse si fa prendere un po’ dall’ansia di fare gol. Adesso si è liberato e tornerà a segnare con regolarità, ma per fare un salto di qualità deve togliere questi spazi dove non riesce a segnare».