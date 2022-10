Inter, sfida alla Fiorentina crocevia importante. Viktoria Plzen non distragga

L’Inter, questa sera, sfiderà la Fiorentina al Franchi. Una sfida importante per tarare le ambizioni della squadra di Inzaghi in Serie A. La sfida al Viktoria Plzen di mercoledì non deve distrarre

AMBIZIONI – L’Inter questa sera sfiderà la Fiorentina. Si tratta di un crocevia fondamentale di questa prima parte di stagione: dopo aver perso terreno rispetto alle prime della classe in Serie A, i nerazzurri non possono permettersi altri passi falsi. Per questo motivo, al “Franchi”, servirà l’approccio giusto con la consapevolezza senza farsi distrarre dalla sfida di mercoledì contro il Viktoria Plzen.

DISTRAZIONE – La squadra non deve farsi distrarre dal pensiero alla sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen, match ball qualficazione per gli ottavi di finale della massima competizione europea. Alla luce dell’inizio di stagione difficile, il campionato non aspetta: i “bonus” per l’Inter sono finiti. Se la squadra di Inzaghi vuole ancora coltivare legittime aspirazioni allo scudetto deve ingranare la marcia in Serie A provando a fare un “filotto” di vittorie. A Firenze, quindi, non sono ammesse distrazioni: che la sfida di mercoledì sia “lontana” nella mente dei calciatori.