Ferri, il fratello: «Per lui importante tornare all’Inter! Può dare tantissimo»

Giacomo Ferri, ex difensore del Torino e fratello di Riccardo Ferri, nel corso di un’intervista concessa a Tuttosport, ha parlato del ritorno del fratello all’Inter in qualità di Club Manager

IMPORTANTE – Queste le parole di Giacomo Ferri sul ritorno del fratello Riccardo all’Inter: «Per uno come lui, cresciuto in nerazzurro, è importante ritornare in società. Sono molto felice perché so quanto ci tiene. Avrà la possibilità di acquisire tanta esperienza. Cosa può dare all’Inter? La conoscenza dell’ambiente ed il suo legame con i tifosi. Avendo fatto una lunghissima trafila nel club nerazzurro ha acquisito una sorta di dna che gli permetterà di lavorare bene anche fuori dal campo. L’approccio con squadra e staff sarà diverso: parlerà con tutti, dai giocatori ai dottori ai magazzinieri e vivrà l’ambiente tutto il giorno».

RAPPORTO – Giacomo Ferri, infine, parla del rapporto fra il fratello Riccardo e Javier Zanetti, vice-presidente dell’Inter: «Riccardo è sempre stato in contatto con l’Inter, tra partite ed eventi. Con Javier sono amici da anni, e anche questo è importante. Se i nerazzurri hanno deciso di riportare a casa una figura come mio fratello ha capito che può dare ancora tantissimo».

Fonte: Tuttosport – Alberto Gervasi