Rinnovare de Vrij, al momento, è la migliore opzione che l’Inter ha

L’Inter, una volta chiuso il calciomercato estivo, intavolerà con Stefan de Vrij i discorsi per rinnovare il contratto. Questa, per i nerazzurri, è la miglior mossa che si potesse fare.

MOSSA – Andato via Ranocchia, l’Inter non ha affondato per Gleison Bremer con il brasiliano finito alla Juventus. Poco male, in difesa per l’Inter ci sono ancora Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Ecco, proprio de Vrij è al centro delle attenzioni dei nerazzurri. Se è vero che l’anno scorso ha alternato buone prestazioni ad altre molto sotto gli standard, rimane comunque in difensore di livello internazionale che spesso e volentieri è titolare nella sua Olanda. Ecco perché l’Inter, a fine estate, deciderà di intavolare i discorsi con lui per rinnovare il contratto (vedi articolo). de Vrij potrà anche alternare delle ottime partite a qualcuna meno brillante ma resta comunque uno dei migliori centrali che circolano in Serie A e, soprattutto, da centrale della difesa a 3 fa tutta la differenza del mondo. Dunque, rinnovarlo sarà l’opzione migliore anche per far giocare l’olandese con un pensiero in meno, quello di rimanere a piedi al termine della stagione 2022/2023.