Inzaghi e lo zoccolo duro intatto. Con un Lukaku in più, lo scudetto è lì

L’Inter in questo calciomercato ha salutato un giocatore del calibro di Ivan Perisic e sa che in quel ruolo, Robin Gosens dovrà fare la differenza col tempo. Simone Inzaghi però è conscio che, con lo zoccolo duro intatto, la squadra avrà un obiettivo solo.

OBIETTIVO – L’Inter diciamo che deve ancora scoprire il potenziale vero di Robin Gosens a sinistra con il tedesco chiamato a sostituire lo straripante Ivan Perisic. Detto questo però, Inzaghi sa che rispetto all’anno scorso c’è un Romelu Lukaku in più che sicuramente aggiungerà gol alla macchina perfetta visto lo scorso anno. Dunque, la richiesta che il tecnico in questo momento sta facendo alla società, espressamente, è quella di non andare ad intaccare ulteriormente lo zoccolo duro della sua squadra. Con un altro addio pesante infatti, la sicurezza e le basi dell’Inter dello scorso svanirebbero. Dunque, per puntare al titolo, servirà che Inzaghi abbia la sua squadra a disposizione da cima a fondo senza che nessuna venga lasciato per strada e sostituito. Riuscirà la dirigenza ad accontentarlo?