Elkann: «Inter la favorita, due da non scordare». Ma sbaglia sugli scudetti

A margine della classica amichevole di Villar Perosa, John Elkann – Amministratore Delegato di Exor – ha parlato a Sky Sport. Una disamina, la sua, sul livello del campionato italiano e sulle possibilità della Juventus di giocarsi lo scudetto con Inter, Milan e Roma.

LIVELLO MAGGIORE – John Elkann ha analizzato così il livello della prossima Serie A, con le possibilità delle big di lottare per lo scudetto. Inizia però da un errore “solito” in casa bianconera: «Abbiamo vinto trentotto scudetti (trentasei, ndr) più cinque con la Juventus Women. Io credo che dobbiamo stare molto attenti perché il campionato italiano è molto più difficile che in passato. L’Inter sicuramente è favorita, è una squadra robusta e forte che si è anche ben strutturata per quest’anno. Non dimentichiamo il Milan, che ha vinto lo scudetto l’anno scorso, e la Roma che ha fatto un grande lavoro. Bisogna essere ben consapevoli che il campionato italiano è difficile, questo per la Juventus è uno stimolo ma bisogna pensare molto attenti. C’è anche da dire che se uno guarda a livello europeo ci troviamo davanti a squadre rafforzate: il livello del campionato italiano e del calcio in Europa è sicuramente più elevato».