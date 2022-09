Dzeko, quotazioni in rialzo all’Inter. E occhio a una nuova opzione – CdS

Inizio di stagione convincente per Dzeko, che da quando si è sbloccato col Milan ha aumentato notevolmente il suo rendimento. Per il Corriere dello Sport Inzaghi sta pensando a qualcosa di più di un semplice comprimario per l’Inter.

OCCHIO ALLA COPPIA – Edin Dzeko sarà di certo titolare domenica in Udinese-Inter, col rientro di Lautaro Martinez (vedi articolo). Sarà, presumibilmente, la sua quarta partita di fila dal 1′: dall’infortunio di Romelu Lukaku ha iniziato dalla panchina solo il derby col Milan, dove è subentrato e ha segnato. Dopo la sosta rientrerà anche il belga, ma non è certo scontato che Dzeko si accomoderà sempre in panchina. Il Corriere dello Sport ricorda come Lautaro Martinez in Champions League non segni in casa da quasi tre anni (23 ottobre 2019 al Borussia Dortmund). Motivo per cui, contro il Barcellona martedì 4 ottobre al Meazza, Simone Inzaghi non è escluso che schieri Dzeko con Lukaku anziché il Toro.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti