Udinese-Inter, torna Lautaro Martinez. Inzaghi ha scelto l’attacco – TS

Lautaro Martinez ha riposato in Viktoria Plzen-Inter di martedì, ma tornerà contro l’Udinese. Secondo Tuttosport Inzaghi ha già deciso quale sarà la coppia d’attacco domenica alle 12.30 alla Dacia Arena.

IL RIENTRO – Settantadue minuti di riposo per Lautaro Martinez, che martedì a Plzen è partito dalla panchina. Il Toro è poi subentrato a Joaquin Correa, giocando l’ultima parte di gara in coppia con Edin Dzeko. I due saranno, come afferma Tuttosport, l’attacco titolare di Simone Inzaghi domenica in Udinese-Inter in attesa del rientro di Romelu Lukaku (vedi articolo). Dzeko, reduce da un gol e un assist oltre che in buona forma già dal derby, è alla ricerca della rete numero cento in Serie A.

Fonte: Tuttosport – f.m.