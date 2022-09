Skriniar e il rinnovo con l’Inter, possibile data per l’incontro! Offerta aumentata – TS

La questione rinnovo per Skriniar è di grande attualità, complice la scadenza del contratto al 30 giugno e le parole lunedì a Plzen (vedi articolo). Tuttosport parla di possibile incontro imminente fra l’Inter e chi gestisce lo slovacco.

SCHIARITA IN VISTA? – Milan Skriniar è il primo nome che l’Inter deve affrontare per il discorso rinnovo di contratto. Lo impone la scadenza, 30 giugno 2023, nonché il forte pressing del PSG che “minaccia” di tornare alla carica già a gennaio (vedi articolo). Entro fine anno, per evitare che il difensore possa firmare con chiunque, servirà raggiungere un accordo. Tuttosport parla di possibile incontro durante l’imminente sosta per le nazionali, fra l’Inter e Roberto Sistici che ora gestisce gli interessi di Skriniar. Necessario però alzare l’offerta (vedi articolo), che sarà aumentata a sei milioni base come Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez. Servirà uno sforzo per riuscire a trattenere Skriniar, altrimenti l’Inter non potrà escludere la cessione a gennaio.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini