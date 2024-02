De Paola: «Inter, vedo poche big come lei in Europa. L’emblema»

Paolo De Paola ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi dopo la vittoria per 2-4 all’Olimpico contro la Roma.

GRANDE SQUADRA – Queste le parole di Paolo De Paola nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Cosa ha detto il campo durante Roma-Inter? L’emblema dell’Inter è il livello raggiunto da Mkhitaryan e Calhanoglu, abbandonati da Roma e Milan con Marotta che invece ha scelto di portarli all’Inter. Non sono delle scoperte, sono scelte che poi si pagano da una parte e che rendono dall’altra. L’Inter è uno squadrone, la Roma ha giocato benissimo con buona pace dei sostenitori di Mourinho perché De Rossi ha cambiato la squadra. Non ha saputo tenere quel ritmo fino alla fine, poi l’Inter ha dato quella dimostrazione di grande squadra che può cambiare la partita quando vuole. Ribaltarla in quel modo è da grande squadra e grandi squadre come l’Inter in Europa ne vedo poche. Oltre a Manchester City e Real Madrid, le altre sono in difficoltà e non mi sembrano così superiori».