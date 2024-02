L’Inter con la Roma ha mostrato la nuova mentalità del gruppo

La vittoria sulla Roma ha mostrato un’Inter nettamente cresciuta a livello mentale, capace di rialzarsi proprio quando si erano manifestati tutti i fantasmi delle sconfitte.

VITTTORIA SIGNIFICATIVA – Roma-Inter non è stata una partita come le altre per i nerazzurri. La vittoria finale conta, ma è solo una parte di quanto successo. Gli uomini di Inzaghi infatti hanno saputo ribaltare una partita in cui tutto sembrava andare per il verso sbagliato. In cui si erano manifestati tutti i fantasmi delle più brucianti sconfitte recenti.

PERICOLO DI CROLLO – L’Inter con la Roma è partita subito in sofferenza, ma poi ha saputo raddrizzare la partita andando in vantaggio. Come era successo col Sassuolo. Poi però è arrivata la rimonta dei giallorossi, dal pari al vantaggio. Come col Sassuolo, nell’unica sconfitta stagionale in Serie A. Due reti subite per gravi responsabilità degli stessi nerazzurri, che sembravano decisamente lontani dalla forma migliore. E quindi non in condizione di ribaltare il risultato. In trasferta, sotto il diluvio. Per di più un 2-1 così, in un big match richiamava anche il famoso derby di Giroud. E col calendario che segna febbraio una frenata simile evocava il periodo di crisi che è costato lo scudetto due stagioni fa. A fine primo tempo insomma l’Inter aveva all’improvviso messo in discussione tutto il buono fatto fino ad ora, culminato nella vittoria sulla Juventus. Poi però c’è stata la ripresa.

SVOLTA MENTALE – Sull’orlo del crollo l’Inter si è ripresa. La squadra si è compattata e ha trovato la forza mentale di cambiare l’andamento del match. Sono bastati dieci minuti del secondo tempo per ristabilire le gerarchie. Dieci minuti in cui l’Inter ha scacciato tutti i fantasmi che erano venuti fuori a fine primo tempo. Dimostrandosi così una squadra cresciuta a livello di testa. Che sa vincere anche quando tutto sembra andare contro.