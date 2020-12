De Ligt, Inter-Juventus a rischio? Infortunio contro la Fiorentina

Matthijs de Ligt Juventus

De Ligt è uscito nel finale di Juventus-Fiorentina 0-3 (vedi articolo), per un infortunio muscolare. Il difensore olandese sarà valutato in questi giorni di sosta, ma bisogna iniziare a fare i conti con il match contro l’Inter distante meno di un mese.

A RISCHIO? – L’Inter giocherà contro la Juventus al Meazza fra meno di quattro settimane, domenica 17 gennaio alle ore 20.45. Nel posticipo della diciottesima giornata di Serie A da capire se ci sarà Matthijs de Ligt: il difensore olandese è uscito nel finale contro la Fiorentina, già sul punteggio di 0-3. Per lui le indicazioni parlano di un fastidio alla coscia sinistra, con condizioni da valutare durante la sosta. Ma per Andrea Pirlo, dopo il tracollo di stasera e il ricorso vinto dal Napoli, è un problema in più.