De Grandis: «Lukaku, i gol inizio di una lunga catena. Abitudine»

Romelu Lukaku è tornato a segnare su azione, lo ha fatto però con la maglia del Belgio. Stefano De Grandis ha parlato su Sky Sport dell’attaccante e del suo momento.

MOMENTO – Gli attaccanti non vivono sempre periodi fortunati, l’Inter lo sa bene. Stefano De Grandis ha parlato in questo modo di Lukaku: «Per gli attaccanti il gol è sempre la medicina migliore. A volte non conta la qualità, ma il numero delle segnature. Ci sono delle volte in cui gli attaccanti giocano bene ma non trovano la rete. C’è il momento caldo e bisogna sfruttarlo, questi gol possono essere l’inizio di una lunga catena. Oggi non ha fatto vedere una grande agilità Lukaku, ma ha fatto un bellissimo gol di testa. Gli altri due sono stati tap-in, come ripeto cominciare a segnare può far tornare l’abitudine».