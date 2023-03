Cassano: «Inzaghi via dall’Inter, torna Conte! Barella furbetto»

Cassano non mette condizionali quando si parla di possibile addio di Inzaghi, allenatore che peraltro non è che stimi particolarmente. L’ex attaccante dell’Inter, alla Bobo TV, dà per certo il ritorno di Conte e critica Barella per aver lasciato il ritiro dell’Italia.

NON SI ABBANDONA – Antonio Cassano contesta il fatto che Nicolò Barella non sia più con l’Italia: «Per quale motivo? Se oggi non sta bene, io ho giocato in Nazionale per dieci anni, avendo preso una legnata significa che non dovrebbe farcela per la ripresa del campionato. Significa che fa il furbetto: una botta e va a casa. Lo fanno in tanti: l’ha fatto Mattia Zaccagni l’estate scorsa, l’ha fatto Nicolò Zaniolo… Barella è leader? Allora alzo le mani (ironizza, ndr). Allenatori? Secondo me andrà via Simone Inzaghi e tornerà Antonio Conte, nessuno me lo toglie dalla testa. Rischia anche Massimiliano Allegri, mentre Stefano Pioli sarebbe ingiusto cambiarlo».