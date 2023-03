Schillaci: «L’Inter non ha rispettato le attese. Inzaghi migliori!»

Schillaci ha parlato dell’Inter e della sua stagione molto altalenante con tanti alti e bassi. L’ex attaccante si è poi espresso sull’operato di Inzaghi

DELUSIONE − Interpellato sui nerazzurri, Totò Schillaci – protagonista di Italia ’90 – ha parlato così ai microfoni di Sportitalia.com: «Io personalmente pensavo che l’Inter fosse la squadra che potesse dare più filo da torcere al Napoli. Sicuramente non ha rispettato le attese. Simone Inzaghi? E’ un allenatore molto giovane che ha molto ancora da migliorare, e allenare una squadra come l’Inter non è sicuramente facile».